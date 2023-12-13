До 15 років увʼязнення засуджено харківʼянина, який передав рашистам дані про українських захисників

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 60-річного чоловіка у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Прокурори довели, що наприкінці минулого року харків’янин, який працював охоронцем паркувального майданчика, налагодив контакт через месенджер «Telegram» з оперативним співробітником фсб рф у московській області, який з жовтня 2022 року входить до складу тимчасової оперативної групи російської спецслужби у бєлгородській області. Від росіянина чоловік отримав завдання для проведення підривної діяльності проти України, на що погодився.

З метою дотримання вимог конспірації та унеможливлення виявлення силами безпеки України фактів взаємодії харківʼянина із представником рф, ними були вироблені та узгоджені заходи безпеки, які полягали у використанні для спілкування виключно додатку «Telegram», періодичному видаленні листування, періодичній зміні облікових записів, з яких ведеться спілкування, використанні умовних фраз та позначень тощо.

Чоловік стежив у Харкові за українськими захисниками: намагався встановити місця їх дислокації та проживання, а також маршрути пересування військової техніки. Він збирав інформацію про командирів спецпідрозділів ЗСУ, співробітників Служби безпеки України та військових льотчиків. Передачу розвідданих харківʼянин супроводжував медіафайлами з прив’язкою до місцевості.

Крім того, агент надавав російському куратору інформацію про об’єкти критичної оборонної промисловості у Харкові для подальших ракетних ударів.

У березні цього року правоохоронці викрили зрадника, йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У судовому засіданні чоловік пояснив, що народився і виріс в СРСР, і не вважає, що скоїв злочин. Він також додав, що не може ділити на частини «свою велику батьківщину СРСР». Своє майбутнє засуджений хоче повʼязати з країною, в якій не буде війни, при цьому для нього не має значення, чи буде це Україна чи рф.

Обвинувальний вирок винесла колегія суддів Комінтернівський районний суд м. Харкова. Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Досудове розслідування проводив СВ Управління СБУ в Харківській області. Оперативний супровід — Департамент контррозвідки СБУ.

Харківська обласна прокуратура