До 15 років ув’язнення засуджено іноземця, який вбив водія таксі і заволодів його автомобілем

За публічного обвинувачення прокурорами Київської обласної прокуратури оголошено обвинувальний вирок іноземцю, який скоїв умисне вбивство водія таксі та заволодів його автівкою (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 289 КК України).

Суд присяжних засудив його до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурор у суді довів, що в березні 2019 року іноземець запросив знайомого до свого помешкання в м. Києві задля заволодіння його автомобілем. Після нетривалого діалогу він завдав чоловікові більше десятка ножових ударів в грудну клітку, в тому числі в серце та легені. Від отриманих травм потерпілий помер.

Після цього засуджений забрав ключі від транспортного засобу вбитого, прибрав у квартирі сліди злочину, переніс тіло до багажника автівки і вивіз до Яготинського району Київщини. Там на узбіччі автодороги він підпалив вбитого, а сам на викраденому автомобілі поїхав геть.

Правоохоронці затримали його впродовж двох діб. З’ясувалось, що на батьківщині він знаходився в розшуку за шахрайство. Автомобілем заволодів задля покращення свого матеріального становища.

На підставі наданих прокурором беззаперечних доказів, суд присяжних визнав чоловіка винним в інкримінованих злочинах.

До набрання вироком законної сили чоловік залишається під вартою.

Київська обласна прокуратура