До 15 років ув’язнення засуджено мешканця Білої Церкви за вбивство сусіда

За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури, суд визнав винним місцевого мешканця в умисному вбивстві сусіда та незаконному придбанні і зберіганні бойових припасів, вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

Прокурори в суді довели, що у січні 2021 року 46-річний місцевий мешканець, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час конфлікту із своїм сусідом у під’їзді багатоповерхівки, наніс 8 ударів по голові. Від завданих травм потерпілий помер на місці.

Окрім цього, чоловік незаконно придбав та зберігав за місцем проживання у квартирі три гранати, які під час огляду 10 січня 2021 року вилучені правоохоронцями.

Незважаючи на невизнання винуватості в умисному вбивстві, рішенням суду чоловіка визнано винним та засуджено до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області.

Київська обласна прокуратура