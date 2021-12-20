До 15 років ув’язнення засуджено мешканця Кіровоградщині за вбивство та зґвалтування дівчини

За публічного обвинувачення Кіровоградської обласної прокуратури до 15 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який вбив, а потім зґвалтував 22-річну дівчину (п.10 ч. 2 ст. 115 КК України).

Встановлено, що дівчина поверталася додому від друзів. Засуджений напав на неї у безлюдному місці, вдарив цеглиною по голові, задушив та зґвалтував. З метою приховання злочину чоловік кинув труп потерпілої у вигрібну яму вбиральні.

Висновки експертиз засвідчили, що особа в момент скоєння злочину була осудною.

Прокуратура вважає призначене покарання м’яким, і таким, яке не відповідає тяжкості скоєного та особі обвинуваченого, а відтак, оскаржуватиме вирок у апеляційному порядку, де вимагатиме найвищої міри покарання – довічного позбавлення волі.

За матеріалами Кіровоградської обласної прокуратури