До 15 років ув’язнення засуджено одного з нападників, що на Оболоні у під’їзді будинку стріляли у священника

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської міської прокуратури судом оголошено обвинувальний вирок 50-річному киянину за обвинуваченням в умисному вбивстві, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб та розбійному нападі на священнослужителя однієї з православних церков міста Києва (п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України).

Прокурорами в суді доведено, що влітку 2015 року в Оболонському районі м. Києва двоє чоловіків у балаклавах у під’їзді будинку здійснили два постріли у священнослужителя та зайшли у його квартиру. Нападники вважали, що там священник зберігає значну суму грошей, оскільки будує храм.

Пораненого чоловіка душили, вимагаючи інформацію про гроші. Грошей вони так і не знайшли і, налякані сусідами, втекли. Потерпілий за кілька днів помер у лікарні через отримані поранення.

В ході слідства було установлено свідка, який проходив повз будинок де стався напад на потерпілого та бачив, як обвинувачений біля сусіднього будинку викинув балаклаву, яку в подальшому вилучили правоохоронці. Проведеними експертизами на ній було виявлено сліди ДНК обвинуваченого, якого вдалося затримати у 2019 році після вчинення іншого злочину.

Київська міська прокуратура