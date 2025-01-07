До 15 років ув’язнення засуджено подружжя, яке знімало порно, розбещувало доньок та ґвалтувало одну з них

За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Київської обласної прокуратури та Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області жінку та чоловіка визнано винними у виготовленні та розповсюдженні дитячої порнографії, розбещенні неповнолітніх, зґвалтуванні та торгівлею людьми (ст. 301-1, ст. 156, ст. 152, ст. 149 КК України).

Подружжя засуджено до 15 років позбавлення волі. Їх на 3 роки позбавлено права займатись діяльністю, пов’язаною з навчанням, вихованням та проведенням дозвілля неповнолітніх дітей. Також задоволено цивільний позов представника малолітніх потерпілих на загальну суму 750 тис грн.

Прокурори у суді довели, що жінка виготовляла відеофайли порнографічного характеру за своєї участі та двох доньок 2011 та 2013 років народження. До зйомки окремих відеороликів вона залучала чоловіка. Жінка тричі передавала йому старшу доньку з метою сексуальної експлуатації. Він ґвалтував падчерку в присутності та за активної участі дружини.

Надалі відзнятий контент, що містив дитячу порнографію, розповсюджувався через мережу Інтернет.

Наразі подружжя перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими ГУНП у Київській області за оперативного супроводу відділу протидії кіберзлочинам у Київській області департаменту кіберполіції Нацполіції України.

Київська обласна прокуратура