До 15 років ув’язнення засуджено покидька, який ґвалтував малолітніх дітей співмешканки
За публічного обвинувачення Черкаської обласної прокуратури до 15 років позбавлення волі засуджено чоловіка за вчинення насильницьких дій сексуального характеру стосовно осіб, які не досягли чотирнадцяти років (ч. 6 ст. 152, ч. ч. 4, 6 ст. 153 КК України).
Прокурори у суді довели, що 49-річний чоловік неодноразово ґвалтував доньок своєї співмешканки. Одній з дівчаток 12 років, іншій – 6.
Крім того, відомості щодо обвинуваченого внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.Tweet