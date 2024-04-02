До 15 років увʼязнення засуджено російського окупанта, який убив жінку за українську мову

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним заступника командира 3-ого танкового батальйона по озброєнню 6-ої окремої танкової бригади (в/ч 54096, 1-ої танкової армії західного військового округу зс рф) за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що 2 червня 2022 року в окупованому на той момент Ізюмі 35-річна жінка підійшла до штабу російських військовослужбовців: саме у цьому місці був WI-FI та звʼязок.

Вона хотіла зателефонувати своєму брату, який проживає в Івано-Франківській області.

Зі штабу вийшов 40-річний російський військовий, який почув українську мову від жінки, що його обурило та розлютило.

Він вийшов до неї з пістолетом та вистрелив у груди. Потерпіла загинула на місці.

Російський військовий перебуває у розшуку.

Вирок винесла колегія Дзержинського районного суду м. Харкова. Триває строк на його апеляційне оскарження.

Оскільки засуджений поки що переховується від українського правосуддя, строк відбуття ним покарання почне обчислюватись з моменту його фактичного затримання. Допоки він ухиляється від відбування покарання, призначеного йому за вироком суду, строки давності зупиняються.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області.

Оперативний супровід — 7-ме управління (з обслуговування Харківської області) ДСР Національної поліції України.

Харківська обласна прокуратура