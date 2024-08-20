До 15 років ув’язнення засуджено так званого «заступника мера Бердянська», який сприяє окупації українських територій

За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Чернівецької обласної прокуратури уродженця Луганської області визнано винним у посяганні на територіальну цілісність України, державній зраді, участі у терористичній організації та добровільному зайнятті посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також громадянина позбавлено права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування чи органах, що надають публічні послуги, строком на 14 років.

Прокурори довели, що 68-річний громадянин України, активно співпрацює з ворогом з 2014 року.

Встановлено, що весною 2014 року, на виконання вказівок від своїх кураторів із рф, він координував та брав безпосередню участь у блокуванні та захопленні військових частин ЗС України, дислокованих на території АР Крим, захопленні та утриманні адміністративної будівлі СБУ в Луганську, а також вербуванні діючих та колишніх військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів до лав терористичної організації «лнр».

Крім цього, чоловік був засновником «партії політики путіна» в Україні та відзначився в анексії Кримського півострова, за що отримав відзнаку «за повернення Криму».

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну та окупації частини Запорізької області він обійняв посаду так званого «заступника мера Бердянська з питань соціальної сфери».

Обіймаючи зазначену посаду він допомагав державі-агресору вибудовувати вертикаль незаконних органів влади на тимчасово окупованих територіях.

Вирок ухвалено заочно.

Громадянин відбуватиме покарання з моменту затримання.

Спеціальне досудове розслідування у зазначеному провадженні здійснювали слідчі Управління СБ України у Чернівецькій області.

Чернівецька обласна прокуратура