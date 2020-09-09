До 15 років ув’язнення засуджено трьох громадян Узбекистану за вбивство заручника

За процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Іллічівської місцевої прокуратури визнано винними трьох громадян Узбекистану у вбивстві, захопленні заручника та пограбуванні (п.п. 3, 9, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 147, ч. 3 ст. 186 КК України).

Їх засуджено до 15 років позбавлення волі.

Слідством встановлено, що у червні 2017 року іноземці проникли до квартири в Одесі та викрали громадянина Турецької Республіки з метою вимагання 60 тис дол США викупу. У подальшому, усвідомлюючи, що викуп вони не отримають, зловмисники вбили потерпілого, щоб приховати сліди вчиненого злочину, а тіло закопали в лісосмузі в Овідіопольському районі.

Офіс Генпрокурора