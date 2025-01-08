До 15 років ув’язнення засуджено уродженця Черкащини, який воював за рашистів на території «Азовсталі»

За публічного обвинувачення прокурорів Черкаської обласної прокуратури уродженця Звенигородського району визнано винним в державній зраді та в участі в діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 КК України). Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори у суді довели, що чоловік у 2017 році вступив на військову службу до «3-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади» з місцем дислокації в тимчасово окупованій Горлівці на Донеччині. У підрозділі обійняв посаду командира взводу та отримав позивний «Бальт» для приховування власного імені.

Засуджений здійснював збройний супротив правоохоронним органам та Збройним Силам України під час зіткнень на території Донецької області.

Після повномасштабного російського вторгнення він у складі незаконного збройного формування продовжив свою злочинну діяльність на користь ворога.

Підрозділ засудженого спільно зі збройними силами рф брав участь у бойових діях на території заводу ПрАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» у Маріуполі, а також Бахмутського й Горлівського районів Донецької області.

Наразі чоловік переховується від правоохоронних органів та суду на тимчасово окупованій території України.

Призначене судом покарання він відбуватиме з моменту затримання.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Черкаській області.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури