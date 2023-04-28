До 15 років ув’язнення засуджено «віцемера Тореза», яка займалась депортацією українців до Сибіру

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одну керівницю окупаційних органів рф у тимчасово захопленій Донеччині.

Зловмисницею є так звана «заступниця голови адміністрації міста Торез» (сучасна українська назва – Чистякове).

На цій «посаді» вона виконувала завдання москви щодо депортації мешканців тимчасово окупованих районів Донеччини до країни-агресора.

Для цього вона організувала в місті «перевалочну базу», яку використовували для примусового вивезення жителів Маріуполя і Волновахи до віддалених регіонів росії.

Серед «пунктів призначення» були території Сибіру і Далекого Сходу.

За матеріалами СБУ суд призначив окупаційному «віцемеру» 15 років тюрми.

Як встановили слідчі, зловмисниця ще у 2016 році приєдналась до лав терористичної організації «днр». Тоді окупанти призначили її «керуючою справами» окупаційної адміністрації м. Єнакієве». Там вона організовувала антиукраїнські мітинги, допомагала розквартировувати бойовиків і сприяла їх матеріально-технічному забезпеченню.

Згодом її «підвищили» до «віцемера м. Торез» та доручили відповідати за «соціальний блок».

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації)

Наразі фігурантка переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині України. Тривають комплексні заходи для притягнення винної до відповідальності.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Чернівецькій області за процесуального керівництва органів прокуратури.

Служба безпеки України