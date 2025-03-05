До 15 років ув’язнення засуджено жительку Луганщини за державну зраду та колабораціонізм

За публічного обвинувачення Черкаської обласної прокуратури в суді доведено винуватість 33-річної жительки Луганської області у вчиненні державної зради та зайняття посади у незаконному органі влади на тимчасово окупованій території (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Прокурори в суді довели, що фігурантка справи в квітні 2022 року добровільно зайняла посаду, пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території Луганської області, а саме посаду «завідувача архівного сектору» незаконної адміністрації одного із районів «луганської народної республіки».

По цей час зрадниця продовжує обіймати посаду у вказаному незаконному органі влади, чим надає допомогу ворогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Вироком Соснівського районного суду м. Черкаси, за результатами спеціального судового провадження, обвинувачену заочно визнано винною та призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна з позбавленням права обіймати певні посади на строк 15 років.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні проводилось слідчими УСБУ в Черкаській області, за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Вирок набирає законної сили після 30 днів з моменту його проголошення, якщо сторонами не було подано апеляційну скаргу.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури