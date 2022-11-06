До 15 років ув’язнення засуджено жителя Шостки, який за завданням куратора з РФ збирав дані про місця дислокації ЗСУ

За публічного обвинувачення Сумської обласної прокуратури жителя м. Шостка визнано винним у вчиненні державної зради (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України). Його засуджено до 15 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що засуджений та його знайомий були залучені представником збройних сил РФ до конфіденційного співробітництва з метою отримання розвідувальних даних.

Виконуючи вказівки куратора, чоловіки відправляли йому за допомогою одного з месенджерів фото та відео місць дислокації військових підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань, дані про кількість їх особового складу та військової техніки, а також її переміщення на території м. Шостка та Шосткинського району Сумської області.

На вирок суду чоловік чекав під вартою. Досудове розслідування здійснювалося слідчими Управління СБУ в Сумській області.

Стосовно спільника засудженого та куратора з РФ триває слідство.

Офіс Генпрокурора