До 15 років ув’язнення засуджено жителя Тернопільщини за держзраду та визнання правомірною російської збройної агресії

За публічного обвинувачення прокурорів Тернопільської обласної прокуратури Тернопільським міськрайонним судом жителя с. Старий Тараж Кременецького району Тернопільської області визнано винним у державній зраді-наданні представнику іноземної організації допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчиненого в умовах воєнного стану, та поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України, а також глорифікація осіб, які її здійснювали, з використанням ЗМІ (ч. 2 ст.111, ч. 3 ст. 436 -2 КК України). Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна.

Прокурор довів у суді, що обвинувачений у серпні 2022 року познайомився у мережі Інтернет із співробітником федеральної служби безпеки рф , який запропонував йому здобувати й передавати розвідувальну інформацію щодо України, об’єктів критичної інфраструктури, місця дислокації працівників правоохоронних органів та ЗСУ.

Упродовж серпня 2022–січня 2023 року житель Тернопільщини, використовуючи власний смартфон, через мессенджер «Телеграм» пересилав співробітнику фсб російської федерації інформацію щодо місць розташування і характеристик електропідстанцій у Тернопільській і Хмельницькій областях, з метою нанесення збройними силами рф ракетних ударів по них, чим надав представнику іноземної організації допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

При розслідуванні кримінального провадження про державну зраду встановлено причетність цієї особи і до поширення в Інтернеті матеріалів із запереченням збройної агресії російської федерації проти України, возвеличення її військових. Використовуючи профіль в одній із соціальних мереж, підозрюваний активно висловлював підтримку діям учасників терористичної організації «ДНР» та найманців ПВК «Вагнер», а також виправдовував воєнні злочини окупантів під час проведення так званої «спецоперації».

Обвинувачений перебуває під вартою.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури