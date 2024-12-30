До 15 років ув’язнення засуджено жителя Запоріжжя, який передавав ворогу інформацію про розташування ППО

За публічного обвинувачення прокурорів Запорізької обласної прокуратури громадянина визнано винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори в суді довели, що житель Запоріжжя, підполковник міліції у відставці, за власної ініціативи поновив старі зв’язки з колишнім однокурсником, який наразі є співробітником міністерства оборони рф, та запропонував свою допомогу у війні проти України.

У вересні 2023 року від свого куратора засуджений отримав доручення щодо встановлення дислокації українських захисників у регіоні та розпочав збір розвіданих. Із цією метою чоловік їздив по Запоріжжю та передмістю, щоб встановити місця розташування позицій ППО та особового складу і техніки Сил оборони.

Окремим його завданням було інформування ворога щодо розміщення виробничих потужностей місцевих підприємств оборонно-промислового комплексу.

Добуті відомості передавав ворогу через месенджер.

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ у Запорізькій області.

Офіс Генпрокурора