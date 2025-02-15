До 15 років ув’язнення засуджено зрадника, який служить в Криму командиром ЗРК С-400 окупантів

За матеріалами розслідування ДБР суд виніс вирок колишньому заступнику командира батареї зенітно-ракетного дивізіону військової частини з Криму. Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Ще у 2014 році після ворожої окупації Криму військовослужбовець не прибув на нове місце дислокації у Вінниці, залишився на півострові та почав нести службу під російським прапором.

Після укладання контракту зі зс рф він забезпечував протиповітряну оборону Криму в управлінні російської дивізії та брав активну участь у створенні пропагандистських матеріалів. Наразі перебіжчик пішов на підвищення та став командиром батареї зенітно-ракетного комплексу С-400.

Вінницький міський суд Вінницької області визнав його винним у державній зраді та дезертирстві (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України).

Публічне обвинувачення здійснювала Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Державне бюро розслідувань