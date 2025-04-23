До 15 років вʼязниці засуджено залізничника, який передавав рашистам дані про техніку ЗСУ

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав громадянина винним у державній зраді та запереченні збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Харківської обласної прокуратури.

Прокурори довели, що засуджений доєднався до учасників Telegram-каналу, який адміністрували представники російської спецслужби. Через відповідний бот він передавав інформацію про наявність, пересування засобів Сил оборони України залізничним сполученням, а також розміщення оборонних фортифікаційних споруд на території Харківського регіону.

Чоловік працював помічником машиніста локомотивного депо регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця», тому мав можливість збирати дані про вид і кількість техніки українських захисників на залізничній станції, а також її переміщення, не викликаючи підозр.

Інформацію, зібрану і передану засудженим, ворог використовував для планування та коригування ударів, щоб ускладнити логістику для підрозділів Сил оборони, які дають відсіч ворогу на території Харківської області.

Також засуджений залишав коментарі антиукраїнської спрямованості, заперечуючи збройну агресію рф проти нашої держави.

У червні 2024 року правоохоронці затримали чоловіка на території Сумської області, коли він готувався до чергової передачі зібраних даних своєму куратору.

На суд чоловік очікував під вартою. Під час судового розгляду він повністю визнав свою вину.