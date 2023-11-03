До 15 років за ґратами засуджено агента ФСБ, який передавав дані про ЗСУ та очікував на окупацію Одеси

За публічного обвинувачення прокурорів Одеської обласної прокуратури експравоохоронця визнано винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори у суді довели, що засуджений за грошову винагороду допомагав ворогу в проведенні підривної діяльності проти України. Також у разі окупації Одеси хотів отримати посаду начальника економічного відділу у незаконно створених рф правоохоронних органах.

Він збирав розвіддані про місця розташування засобів протиповітряної оборони ЗСУ на території одного з районів Одеси, їхньої кількості, а також щодо особового складу та військової техніки, які здійснюють охорону цих об’єктів.

На виконання завдань російських кураторів, під час поїздки до Миколаєва, агент відстежував постачання військової техніки на передову, зосередження військових, фіксував місця дислокації військових частин та позицій ППО.

Для комунікації з представниками фсб рф інформатор використовував заздалегідь відпрацьований анонімний телеграм-канал. У текстових повідомленнях коригувальник підтверджував ворогові координати військових об’єктів за допомогою посилання на Google maps.

За свої «послуги» він отримав 1100 дол США винагороди. З метою конспірації та не привертання уваги до агента, кошти надходили невеликими частинами до різних банківських установ (пунктів отримання грошових переказів) на території Одеси.

Правоохоронці затримали агента у березні 2023 року. На вирок суду він очікував під вартою.

Досудове розслідування – УСБУ в Одеській області.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури