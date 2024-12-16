До 15 років за ґратами засуджено експоліцейську, яка стала «слідчою» під час окупації Ізюма

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав колишню поліцейську винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Їй призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади у правоохоронних органах строком на 15 років та з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що під час окупації м. Ізюм поліцейська добровільно перейшла на бік ворога та співпрацювала з представниками збройних формувань рф.

Засуджена добровільно обійняла псевдопосаду «слідчої» в окупаційній «народной милиции», яку в подальшому було перейменовано в «Отделение полиции №2 (дислокация г. Изюм) Управления внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области».

Жінка проводила слідчі дії за російським законодавством, а також разом з окупантами патрулювала місто.

Крім того, вона вказала військовослужбовцям рф на місця розташування Ізюмської окружної прокуратури Харківської області та інших адміністративних будівель міста.

На вирок жінка очікувала під вартою. З лав Національної поліції України її звільнено.

Триває строк на апеляційне оскарження.

Досудове розслідування здійснював ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, оперативний супровід – ДБР та Харківське управління ДВБ НПУ.

Офіс Генпрокурора