До 15 років за ґратами засуджено мешкануя Херсонщини, який здавав окупантам інформацію про проукраїнськи налаштованих громадян

За публічного обвинувачення Херсонської обласної прокуратури мешканця Білозерської територіальної громади Херсонщини визнано винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурор у суді довів, що на початку червня 2022 року, під час тимчасової окупації населеного пункту, 44-річний чоловік почав співпрацювати з ворогом. Він повідомляв військовим країни-агресора інформацію про місця проживання патріотично налаштованих односельців.

Засуджений особисто супроводжував загарбників до подвір’їв людей. За його інформацією російські військові проводили обшуки, застосовували до потерпілих психологічний та фізичний тиск.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими ГУ НП в Херсонській області.

Офіс Генпрокурора