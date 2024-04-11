До 15 років за ґратами засуджено жителя Криму, який воював на боці рашистів проти України

За публічного обвинувачення прокурорів Запорізької обласної прокуратури громадянина України, який у лавах ворожої армії брав участь у боях проти ЗСУ, визнано винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна.

Прокурори в суді довели, що мешканець тимчасово захопленого Криму в листопаді 2022 року він добровільно вступив до окупаційних військових угруповань рф, які дислокувались на українському півострові.

Перебуваючи на посаді стрільця 810-ї окремої бригади морської піхоти військово-морського флоту зс рф, брав безпосередню участь у бойових діях проти Сил оборони України.

Спочатку брав участь в оборонних заходах з утримання окупованої території Херсонщини. З серпня 2023 року забезпечував оборону ворожих рубежів поблизу с. Роботиного Пологівського району на запорізькому напрямку.

Під час бойового зіткнення українські захисники взяли його у полон та передали правоохоронним органам.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Запорізька обласна прокуратура