До 15 та 8 років тюрми засуджено трьох осіб, які до смерті забили учасника АТО у столичному Гідропарку

За публічного обвинувачення прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора судом визнано винними трьох осіб у розбої, незаконному поводженні зі зброєю, умисному тяжкому та умисному легкому тілесних ушкодженнях (ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 125 КК України).

Громадянина РФ та громадянина Вірменії засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, громадянина України – до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також судом частково задоволено цивільні позови потерпілих та на їх користь з обвинувачених стягнуто моральну та майнову шкоду у сумі понад 30 млн грн.

У суді прокурори довели, що засуджені за попередньою змовою між собою та з іншими особами, восени 2015 року неподалік станції київського метрополітену «Гідропарк» вчинили розбійний напад на чотирьох учасників АТО. Вони спричинили їм тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, від яких один із потерпілих згодом помер. А в подальшому заволоділи їхнім майном.

Крім того, двоє із засуджених напередодні, в парку відпочинку «Гідропарк», вчинили ще один розбійний напад на двох потерпілих, заволодівши їхнім майном.

Також прокурори довели, що засуджені носили та зберігали боєприпаси і вибухові речовини без передбаченого законом дозволу.

Досудове розслідування здійснювалося Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України.

Офіс Генпрокурора