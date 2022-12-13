До 17 років позбавлення волі засуджено жителя Шепетівщини за вбивство сина співмешканки та замах на її вбивство

За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури суд визнав винним 47-річного жителя Шепетівщини в умисному вбивстві, замаху на умисне вбивство та носінні холодної зброї без передбаченого законом дозволу (ч.3 ст. 15, ч. 1 ст. 115, п. 13 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 263 КК України). Його засуджено до 17 років позбавлення волі.

Злочин стався близько опівночі 19 травня цього року в селі Старий Кривин, що поблизу Нетішина.



Засуджений посеред ночі прийшов на подвір’я своєї колишньої співмешканки, щоб нібито помститись за зраду. В результаті між ними виникла сварка, у ході якої зловмисник сильно побив 44-річну жінку та заподіяв їй удар мисливським ножем у груди.

На крики з будинку вибіг син пораненої і кинувся захищати матір. У ході боротьби між ним та нападником останній заподіяв 22-річному хлопцеві несумісні з життям ножові поранення, від яких він помер на місці події, а негідник кинувся тікати на власному авто.

В ході слідства з’ясувалось, що у 2021 році чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності за пограбування та має не зняту та не погашену судимість. Тому до основного покання у виді 15 років позбавлення волі, суд приєднав частину покарання за попереднім вироком.

Окрім того, що чоловік відправиться за ґрати на 17 років, він ще й сплатить потерпілій пів мільйона гривень моральної шкоди.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури