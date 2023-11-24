До 3-х років обмеження волі засуджено водія, який влаштував ДТП у стані алкогольного сп’яніння

За підтримання публічного обвинувачення прокурором Київської міської прокуратури судом оголошено обвинувальний вирок 56-річному чоловіку за обвинуваченням у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди у стані алкогольного сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 КК України).

Дорожня пригода сталася 4 квітня у Голосіївському районі Києва.

Прокурор довів в суді, що водій автомобіля Range Rover, рухаючись по вул. Федорова у напрямку перехрестя з вул. К. Малевича, виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на припаркований на вулиці Mitsubishi. Внаслідок ДТП чоловік, який перебував у легковику, отримав травми та був госпіталізований.

Водія Range Rover, 1967 року народження, затримали на місці події. Прилад «Драгер» показав 1,62 проміле алкоголю в його крові.

За сукупністю доказів сторони обвинувачення чоловіка визнано винним в інкримінованому злочині та засуджено до 3 років обмеження волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 8 років.

Вирок суду буде оскаржено прокурором в апеляційному порядку з підстав неправильного застосування закону про кримінальну відповідальність, через м’якість призначеного покарання.

Пресслужба Київської міської прокуратури