До 3-х років позбавлення волі засуджено чернігівця за спробу викрадення дитини

Чернігівський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокуратури та скасував рішення суду першої інстанції, засудивши до 3 років позбавлення волі мешканця м. Чернігова за замах на викрадення 7-річної дівчинки (ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 146 КК України).

Встановлено, що у травні 2020 року засуджений у стані алкогольного сп’яніння, проїжджаючи автомобілем, зупинився поблизу двох малолітніх дівчат. Після чого, він намагався викрасти одну з них — 7-річну дівчинку з мотивів задоволення статевої пристрасті, затягнувши її до салону свого авто. Побачивши, що до нього наближається хлопець, який почув крики малолітніх про допомогу, чоловік відпустив дівчинку та втік.

Суд першої інстанції визнав чернігівця винним у інкримінованому злочині та призначив покарання у виді 1 року позбавлення волі.

Не погодившись з призначеним покаранням через його м’якість, ювенальним прокурором подано апеляційну скаргу про призначення більш суворого покарання, яку суд апеляційної інстанції визнав обґрунтованою та задовольнив. При цьому рішенням суду чоловіка затримано в залі суду, після чого доправлено до ДУ «Чернігівський слідчий ізолятор» для забезпечення виконання вироку.

За матеріалами Чернігівської обласної прокуратури