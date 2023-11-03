До 3-х років ув’язнення за ухилення від військового призову засуджено мешканця Стрия

За публічного обвинувачення прокурорів Стрийської окружної прокуратури 34-річного мешканця Стрия визнано винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України).

Йому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі.

Встановлено, що у травні цього року оглядом військово-лікарської комісії обвинуваченого визнано придатним за станом здоров’я для проходження військової служби.

Відповідно, тоді ж йому була вручена бойова повістка. Згідно якої той мав з’явитися для негайного призову на військову службу до лав Збройних Сил України у зв’язку з мобілізацією.

Однак чоловік без поважної причини не з’явився до територіальному центру комплектування та соціальної підтримки для проходження служби. Відтак, військовозобов’язаний порушив вимоги чинного законодавства та ухилився від військового призову.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Стрийського районного управління поліції Головного управління Нацполіції у Львівській області.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури