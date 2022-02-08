До 3-х років за ґратами засуджено держвиконавця, який незаконно зняв арешти з майна

Колишнього державного виконавця Індустріального відділу державної виконавчої служби міста Дніпра засудили до 3 років позбавлення волі і штрафу в 8500 гривень.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 26 січня.

Чоловіка визнали винним у зловживанні службовим становищем і несанкціонованій зміні інформації в реєстрі майнових прав.

23 квітня 2017 року в вечірній час держвиконавець, як вважається, із корисливих мотивів, зайшов у реєстр і зняв обтяження із будинку і земельної ділянки вартістю близько пів мільйона гривень.

Представник Спаської сільської ради, що є потерпілою в цій справі, пояснив, що на виконанні був вирок Кіровського районного суду м. Дніпропетровська, за яким призначено покарання у виді конфіскації майна. Нерухомість засудженого була під арештом, а обвинувачений його зняв, тому будинок і землю продали.

Крім того, 2 червня 2017-го держвиконавець незаконно припинив обтяження в інтересах ПАТ «Надра Банк» та фізособи на земельну ділянку і будинок з ринковою вартістю 740 тисяч гривень. У той же день нотаріус посвідчив продаж майна іншій особі.

У суді чоловік вину визнав частково. Він стверджував, що міг помилково зняти арешти з нерухомості по виконавчим провадженням, якими не займався. При цьому запевнив, що особистий електронний ключ на флеш носії нікому не передавав та користувався ним лише він особисто.

До показань обвинуваченого суд поставився критично та розуміє їх як спосіб захисту, щоб уникнути відповідальності.