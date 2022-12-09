до 3 років позбавлення волі загрожує нетверезому зловмиснику, який погрожував поліцейським сокирою

8 грудня працівники сектору реагування патрульної поліції Відділу поліції № 1 Гайсинського районного управління поліції затримали 37-річного правопорушника, який погрожував фізичною розправою жителю м. Бершадь та поліцейським. Чоловік затриманий в процесуальному порядку, йому загрожує кримінальна відповідальність.

Близько 22.00 із заявою про правопорушення до поліції звернувся 47-річний мешканець Бершаді. Чоловік повідомив, що між ним та його знайомим, місцевим жителем, виник конфлікт, під час якого останній вийняв зі свого рюкзака сокиру та погрожував йому фізичною розправою. Подія мала місце біля одного з кафе міста.

Як розповів начальник Відділу поліції № 1 Гайсинського районного управління поліції Вадим Революк, на виклик одразу виїхали працівники поліції. Як з’ясувалось, правопорушник з місця події зник ще до їх приїзду. Поліцейські оперативно розшукали зловмисника. Чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння почав погрожувати сокирою й правоохоронцям.

Правопорушника працівники поліції затримали та доставили до територіального підрозділу поліції.

Він затриманий в процесуальному порядку та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідством вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Поліцейські не постраждали.

За цим фактом проводиться розслідування за ч. 1 ст. 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). За таке правопорушення передбачено покарання – до 3 років позбавлення волі.

Остаточна правова кваліфікація діям зловмисника буде надана після проведення ряду процесуальних дій.

Відділ комунікації поліції Вінницької області