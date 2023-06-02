До 3 років ув’язнення засуджено жителя Воловця, який відмовився від призову на військову службу

За публічного обвинувачення Воловецького відділу Мукачівської окружної прокуратури жителя Воловця засуджено до 3 років позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу (ст. 336 КК України).

У судовому засіданні прокурор довів, що обвинувачений у лютому цього року прибув до місцевого центру комплектування та соціальної підтримки, де отримав повістку на відправку до військової частини. Знаючи про кримінальну відповідальність, чоловік категорично відмовився від проходження служби та написав відповідну заяву.

Суд, врахувавши всі обставини вчинення кримінального правопорушення і попередню судимість обвинуваченого, ухвалив рішення щодо призначення йому реальної міри покарання. До набрання вироком законної сили чоловік повинен перебувати під вартою.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури