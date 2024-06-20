До 4-х років позбавлення волі засудили жителя Немирівської громади, який побив до смерті односельця

Злочин стався у 2022 році. У червні від лікарів до поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію 56-річного мешканця Немирівської територіальної громади з численними тяжкими тілесними ушкодженнями. Уже через кілька годин працівники поліції встановили особу, причетну до злочину.

Нагадаємо, що потерпілого на узбіччі польової дороги неподалік населеного пункту виявили місцеві мешканці.

Поліцейські провели подворовий обхід населеного пункту, поряд з яким знайшли потерпілого.

Опитавши місцевих мешканців та на підставі зібраних доказів оперативники встановили особу, причетну до вчинення злочину. Ним виявився 19-річний місцевий житель.

Досудовим розслідуванням встановлено, що напередодні ввечері потерпілий разом з засудженим розпивали спиртні напої у будинку спільного знайомого. Після застілля чоловіки на вулиці почали конфліктувати.

Суперечка перейшла у бійку і зловмисник руками та ногами наніс численні тілесні ушкодження потерпілому.

Госпіталізований до медичного закладу чоловік, протягом доби помер.

Днями суд першої інстанції визнав підсудного винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Його засудили до 4 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Вінницької області