До 4-х років позбавлення волі засуджено двох чоловіків, які схилили директора ТОВ до підкупу посадовців

Охтирською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно інженера Охтирського управління експлуатації газового господарства та директора Приватного підприємства, які схилили директора Товариства з обмеженою відповідальності до надання неправомірної вигоди.

У ході слідства встановлено та доведено в суді, що обвинувачені, діючи за попередньою змовою, запевнили директора ТОВ, що для вирішення питання щодо оформлення документації на підведення газу до приміщення та договору оренди на земельної ділянку під вищевказаним приміщенням необхідно підкупити посадових осіб. При цьому вони зголосились виступити в якості посередників.

У рамках кримінального провадження було задокументовано факт надання директором ТОВ обвинуваченим 19 тис. грн нібито для їх передачі відповідним особам, які вирішать вищезазначені питання.

За вироком суду обвинувачених визнано винними в підбурюванні до надання неправомірної вигоди та засуджено до покарання у вигляді 4 років позбавлення волі (за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України).

Сумська обласна прокуратура