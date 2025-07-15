До 4-х років ув’язнення засудили одеситку, яка вчинила смертельну ДТП і втекла з місця події

Також Хмельницький міськрайонний суд зобов’язав засуджену сплатити 1,5 млн гривень компенсації родичам загиблої.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода, у якій загинула 41-річна пішохідка, сталася 15 грудня минулого року близько 01:00 години у м. Хмельницькому по Копистинському шосе.

40-річна мешканка Одеси, керуючи автомобілем «Suzuki Grand Vitara», здійснила наїзд на потерпілу, яка рухалась по проїзній частині дороги у зустрічному для автомобіля напрямку.

Від отриманих травм жінка загинула на місці пригоди, а водійка залишила місце ДТП, поїхавши у невідомому напрямку.

В обласному центрі було введено оперативний план «Перехват». У результаті вжитих заходів поліцейські встановили особу зниклої водійки. Нею виявилася одеситка, яка тимчасово мешкає у Хмельницькому.

Слідчі поліції завершили розслідування за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) та ч. 1 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України та передали матеріали до суду.

Нещодавно Хмельницький міськрайонний суд завершив розгляд кримінального провадження та засудив водійку до 4-х років ув’язнення та зобов’язав її сплатити 1,5 млн грн моральної компенсації родичам загиблої.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області