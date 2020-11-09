До 4 років позбавлення волі засуджено чоловіка за грабіж, вчинений повторно 

Сєвєродонецькою місцевою прокуратурою підтримано у суді публічне обвинувачення в кримінальному провадженні та доведено вину 21-річного місцевого мешканця у відкритому викраденні чужого майна поєднане з насильством, вчиненому повторно (ч. 2 ст. 186 КК України).

У ході судового розслідування встановлено, що у грудні 2019 року раніше неодноразово засуджений чоловік у вечірній час доби, знаходячись в одному з житлових кварталів м. Сєвєродонецька, побачив незнайомого йому чоловіка, який проходив неподалік.

Зловмисник підійшов до потерпілого та наніс потерпілому кілька ударів в різні частини тіла. Після подолання опору чоловіка, останній відкрито вихопив з рук мобільний телефон та покинув місце злочину, розпорядившись викраденим майном на власний розсуд.

Під час судового розслідування підсудний свою вину визнав у повному обсязі.

Вироком Сєвєродонецького міського суду Луганської області грабіжника визнано винним в інкримінованому йому злочині та призначено

покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.

Довідково: на даний час вирок суду не набрав законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження – 30 днів з дня проголошення вироку.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури