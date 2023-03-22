До 4 років позбавлення волі засуджено жінку, яка ошукала родину безвісти зниклого бійця ЗСУ

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Деснянської окружної прокуратури м. Києва до 4 років 1 місяця позбавлення волі засуджено жінку, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами родички безвісно зниклого військовослужбовця ЗСУ.

Вироком Деснянського районного суду м. Києва її визнано винною у шахрайстві (ч.2 ст. 190 КК України).

Прокурори у суді довели, що у липні 2022 року уродженка Кіровоградської області випадково дізналася, що потерпіла розшукує свого племінника, який проходить службу в ЗСУ і вважається зниклим безвісти. Засуджена запропонула жінці за винагороду у 7 тис грн свою допомогу у встановленні його місцезнаходження завдяки своїм начебто зв’язкам у правоохоронних органах.

Потерпіла, будучи введенею в оману, передала їй гроші. Після цього засуджена перестала виходити на зв’язок та витратила гроші на власні потреби.

Раніше вона вже притягувалась до кримінальної відповідальності за шахрайство та вчинила новий злочин в період іспитового строку.

В судовому засіданні обвинувачена визнала вину у вчиненні кримінального правопорушення та розкаялась.

Досудове розслідування здійснювалось Деснянським управлінням поліції ГУ Нацполіції в місті Києві.

Офіс Генпрокурора