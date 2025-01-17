До 4 з половиною років ув’язнення засуджено екс-поліцейського, який з необережності застрелив свого колегу

За публічного обвинувачення прокурорів Тернопільської обласної прокуратури Тернопільський міськрайонний суд визнав винуватим екс- поліцейського у вбивстві, вчиненого через необережність (ч. 1 ст. 119 КК України) та призначив йому покарання – 4 роки 6 місяців позбавлення волі.

Прокурор довів у суді, що 19 березня 2022 року колишній командир взводу батальйону Управління поліції охорони в Тернопільській області разом з співробітниками перебував на спеціальних навчаннях під час воєнного стану у місці дислокації.

Почувши команду про вихід з приміщення, обвинувачений, роблячи вправу заряджання-розряджання зброї, ненавмисно здійснив один постріл з автомата убік колеги. Не маючи умислу на заподіяння смерті іншій особі та не передбачаючи можливості настання наслідків, хоча повинен був і міг їх передбачити, діючи з необережності, поліцейський заподіяв йому наскрізне вогнепальне поранення живота. Воно виявилось смертельним.

Відтак, за вироком суду, екс-поліцейський проведе 4 роки 6 місяців за ґратами.

Вирок ще не набув законної сили.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури