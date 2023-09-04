До 5 років позбавлення волі засудили розбійника, який скоїв напад на відділення банку

Нагадаємо, подія сталася 5 квітня цього року близько 9-ї ранку у відділенні одного з банків у м. Дунаївці.

В приміщення фінансової установи зайшов чоловік у балаклаві та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, змусив касира передати йому понад 160 тисяч гривень. Забравши пакет із готівкою, нападник поспішно покинув відділення банку та зник у невідомому напрямку.

Отримавши оперативну інформацію, поліцейські офіцери громади зупинили автомобіль, на якому пересувався нападник. У салоні правоохоронці виявили викрадені грошові кошти, пневматичний пістолет, яким погрожував розбійник, балаклаву тощо.

Розбійником виявився 48-річний місцевий житель. Свої дії чоловік пояснив тим, що таким чином планував вирішити питання зі своїми фінансовими зобов’язаннями.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, суд визнав винним мешканця м. Дунаївці у розбої, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України) і засудив його до 5 років позбавлення волі.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області