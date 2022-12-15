До 5 років позбавлення волі засуджено 74-річного педофіла за розбещення малолітньої дівчинки

За підтримання публічного обвинувачення ювенальним прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок чоловіку за фактом розбещення малолітньої дівчинки (ч. 2 ст. 156 КК України).

Встановлено, що на початку серпня 2021 року 74-річний місцевий мешканець запросив до себе додому 8-річну дівчинку, щоб начебто допомогти обробити рану на її коліні, де вчинив відносно неї розпусні дії.

За результатом судового розгляду Деснянським районним судом міста Києва підтримано позицію ювенального прокурора та чоловіка засуджено до 5 років позбавлення волі.

Обвинуваченого взято під варту в залі суду.

Після набуття вироком законної сили відомості про вказану особу будуть внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Досудове розслідування здійснювалося Деснянським управлінням поліції ГУНП в місті Києві.

Київська міська прокуратура