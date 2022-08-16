До 5 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який намагався підпалити приміщення Офісу омбудсмена та Касаційного кримінального суду

За підтримання публічного обвинувачення Печерською окружною прокуратурою міста Києва чоловіка, який здійснив підпал двох державних установ, засуджено до 5 років позбавлення волі (ч. 2 ст. 194 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, 26 серпня 2021 року обвинувачений спочатку кинув пляшку із запальною сумішшю до дверей приміщення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, розташованого на вулиці Інститутській, після чого підпалив вхідні двері Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, розташованого на вул. Пилипа Орлика.

Чоловіка затримали неподалік місця скоєння злочину. Затриманим виявився 51-річний уродженець Херсонщини, який чітко спланував свої дії та заздалегідь підготував необхідні знаряддя.

Мотивом підпалів слугувало невдоволення обвинуваченого діями державних органів з вирішення його особистих сімейних проблем.

За висновками судово-психіатричної експертизи чоловік є осудним.

За результатом судового розгляду прокурором доведено вину обвинуваченого у вчинених злочинах.

Вироком Печерського районного суду міста Києва чоловіку призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Також судом задоволено цивільні позови державних установ на суму майже 100 тисяч гривень, які підлягають стягненню з обвинуваченого.

Київська міська прокуратура