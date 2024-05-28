До 5 років позбавлення волі засуджено молодика, який у поїзді відібрав у жінки пенсію

Прокурором Конотопської окружної прокуратури підтримано публічне обвинувачення стосовно 20-річного юнака, який пограбував пенсіонерку.

У суді доведено, що подія сталась 16 квітня 2024 року в електропоїзді, який прибував до станції Конотоп.

Юнак перебував у вагоні разом із 70-річною пенсіонеркою. Оскільки інших пасажирів не було, він вирішив скористатись ситуацією. Підійшови до жінки, він наказав їй віддати всі наявні у неї кошти, а коли потерпіла йому відмовила, висмикнув з кишені її куртки паперовий конверт, у якому пенсіонерка зберігала всю свою пенсію – 2 тис. 500 грн.

Обвинувачений провину свою визнав. За вироком суду його засуджено до 5 років позбавлення волі(ч. 4 ст. 186 КК України).

Сумська обласна прокуртура