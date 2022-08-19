До 5 років позбавлення волі засуджено рецидивіста, який, увійшовши в довіру, пограбував пенсіонера

Роменською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно 43-річного чоловіка, який увійшов у довіру та пограбував пенсіонера.

У ході слідства встановлено, що подія сталась у м. Ромни 22 серпня 2021 року.

Пенсіонер ішов до пункту прийому вторинної сировини, щоб здати макулатуру та пляшки. У цей час до нього підійшов незнайомий чоловік із велосипедом і запропонував допомогу. Незнайомець доніс речі пенсіонера до місця призначення, а коли той отримав 15 грн за макулатуру та пляшки і витягнув з кишені інші кошти, які в нього були, щоб покласти їх разом, незнайомець вихопив із рук готівку та втік. У розпачі пенсіонер звернувся до пункту прийому вторинної сировини, працівники якого й викликали поліцію. Того дня потерпілий якраз отримав пенсію, відтак у нього із собою було 2400 грн, які забрав незнайомець.

У суді обвинувачений вину свою не визнав, однак за результатом зібраних доказів рішенням суду його визнано винним у грабежі та, з урахуванням того, що чоловік не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців, засуджено до 5 років позбавлення волі (ч. 2 ст. 186 КК України). На вирок суду обвинувачений чекав у СІЗО.

Сумська обласна прокуратура