До 5 років позбавлення волі засуджено водія, який на смерть збив літню жінку у Харкові

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Салтівської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 32-річного чоловіка за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 8 травня 2021 року мешканець м. Зміїв, керуючи технічно справним автомобілем «Dodge Journey», рухався у крайній лівій смузі по вул. Тюрінській в Харкові. Чоловік їхав зі швидкістю 65 км/год, тобто перевищив швидкість, дозволену в населених пунктах.

Наближаючись до пішохідного переходу та побачивши 71-річну жінку, яка переходила дорогу, водій проявив неуважність та не зменшив швидкість, в результаті чого скоїв наїзд на жінку. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

Своїми діями водій порушив вимоги п. 12.4, п. 12.3 Правил дорожнього руху України.

Суддя Октябрського районного суду м. Полтави суд виніс щодо чоловіка обвинувальний вирок. Йому призначено покарання у виді п‘яти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

Обвинувачений у суді свою вину не визнав.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Досудове розслідування проводили слідчі СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура