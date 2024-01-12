До 5 років та 6 місяців позбавлення волі засуджено чоловіка, який грабував та шахрайським шляхом виманював кошти

Сумською обласною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно 44-річного чоловіка, який шахрайським шляхом виманював у пенсіонерів кошти, а також скоїв декілька грабежів.

У ході слідства встановлено та доведено в суді, що обвинувачений приїздив до осіб похилого віку, які проживають в сільській місцевості, представлявся працівником Пенсійного фонду України, після чого розповідав про неіснуючу державну програму обміну старих грошових купюр на нові. Шахрай запевняв пенсіонерів, що якщо вони зараз не обміняють старі купюри, то втратять всі заощадження.

Для переконливості він демонстрував стареньким нові грошові купюри номіналом 500 українських гривень, які насправді були сувенірними листівками. Шахраю вдавалось увійти в довіру до пенсіонерів і ті обмінювали всі свої заощадження на підробки. Більш того, коли потерпілі починали сумніватись і на останньому етапі відмовлялись від обміну купюр, чоловік виривав у них із рук справжні кошти та втікав із будинку.

Усього обвинувачений ошукав 22 особи та 4 пограбував. Пенсіонери втрачали від 2 тис грн до 150 тис грн. Загалом шахрай протягом 2019 року збагатився на 700 тис. грн.

За вироком суду обвинуваченого засуджено до 5 років 6 місяців позбавлення волі (ч. 2 ст. 190 та ч. 3 ст. 186 КК України). На вирок суду чоловік чекав за гратами.

Сумська обласна прокуратура