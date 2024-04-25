До 5 років ув’язнення за заволодіння майном міжнародного аеропорту «Чернівці» засуджено колишнього головбуха КП

За публічного обвинувачення прокурорів Чернівецької обласної прокуратури колишню бухгалтерку КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці» ім. Леоніда Каденюка визнано винною у заволодінні майном підприємства шляхом зловживання службовим становищем, несанкціонованому втручанні у систему бухгалтерського обліку та службовому підробленні (ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1. ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України).

Їй призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах строком на 3 роки.

Під час розгляду спеціального судового провадження прокурори довели, що обвинувачена, без відома керівництва, здійснювала для підприємства покупку побутової техніки та інших товарно-матеріальними цінностей, ставила придбане на баланс, а надалі проводила процедуру списання та привласнювала необхідний їй товар. Встановлено, що упродовж 2019-2020 років вона незаконно заволоділа майном підприємства на понад 600 тис. грн.

Оскільки громадянка переховується від органів слідства і суду та перебуває у міжнародному розшуку, її засуджено заочного.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за процедурою in absentia здійснювали слідчі поліції ГУНП у Чернівецькій області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області ДСР Нацполіції України.

Чернівецька обласна прокуратура