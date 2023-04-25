До 5 років ув’язнення засудили іноземця, який човном намагався переправити ухилянтів через держкордон

Затримали 39-річного громадянина Республіки Молдова 24 січня цього року Могилів-Подільські поліцейські спільно з колегами з Управління карного розшуку обласного главку поліції та прикордонниками.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підсудний надувним човном планував переправити п’ятьох ухилянтів, жителів Харківської, Львівської, Київської, Запорізької та Дніпропетровської областей через річку Дністер. За свої «послуги» чоловік просив до 3 000 доларів США з одного «клієнта».

Суд першої інстанції визнав винним громадянин Республіки Молдова у вчиненні інкримінованого йому злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України та присудив йому позбавлення волі на строк п’ять років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Вінницької області