До 5 років ув’язнення засуджено киянина, який через ревнощі спричинив дружині ножове поранення

Чоловік приревнував жінку та під час з’ясування стосунків ножем завдав їй удар у живіт. Наразі його засуджено до п’яти років ув’язнення

Нагадаємо, що у вересні минулого року до поліції Києва звернулись лікарі швидкої медичної допомоги із повідомленням про те, що у квартирі на проспекті Правди було поранено ножем місцеву мешканку. За викликом на місце події для з’ясування обставин виїхала слідчо-оперативна група Подільського управління поліції.

Правоохоронці встановили, що ввечері між подружжям через ревнощі відбулась сварка, у ході якої 53-річний киянин кухонним ножем вдарив жінку в живіт.

Слідчі затримали киянина у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень й по завершенню досудового розслідування скерували обвинувальний акт до суду для розгляду.

Днями вироком Подільського районного суду зловмисника визнано винним у вчиненні злочину та призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва