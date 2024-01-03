До 5 років ув’язнення засуджено мешканця Львівщини за розбещення дитини та виготовлення порнографії

За публічного обвинувачення прокурорів Жовківської окружної прокуратури місцевого мешканця визнано винним у розбещенні малолітньої дівчинки, виготовленні та розповсюдженні зображень порнографічного характеру (ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 301 КК України).

Вироком суду його засуджено до 5 років позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що у червні цього року обвинувачений через соціальну мережу Facebook спілкувались з 11-річною дівчинкою.

Упродовж тривалого часу він спілкувався з нею через месенджери. Достеменно знаючи вік своєї співрозмовниці, хлопець вів цинічно-відверті розмови на інтимні теми.

А в подальшому при зустрічах обвинувачений відносно малолітньої дівчинки вчиняв розпусні дії сексуального характеру.

Окрім цього, хлопець виготовив власні фото порнографічного характеру та надсилав їх потерпілі.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого відділення поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Нацполіції у Львівській області.

Після набуття вироком законної сили відомості про нього будуть внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури