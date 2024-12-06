До 5 років ув’язнення засуджено митника та залізничника, які намагалися незаконно переправити військовозобов’язаного до Польщі

За матеріалами розслідування ДБР Луцький міськрайонний суд виніс вирок щодо інспектора відділу митного оформлення митного поста «Ягодин» Волинської митниці та монтера колії залізничної станції «Ягодин», які хотіли переправити до Польщі чоловіка призовного віку.

Встановлено, що до інспектора митниці за порадою звернувся місцевий мешканець, який хотів потрапити за кордон. Митник повідомив, що готовий допомогти й залучив до справи працівника залізниці.

У визначений час вони автомобілем привезли «клієнта» на залізничну станцію і посадили у вагон потяга «Київ-Варшава» після того, як пасажири пройшли прикордонний контроль. Однак чоловіка, в якого не було відміток у паспорті про перетин кордону та жодних документів, які б дозволяли виїхати з України, затримали прикордонники.

Суд визнав інспектора митниці та залізничника винними в керівництві незаконним переправленням особи через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2,3 ст. 332 КК України) і засудив обох на 5 років позбавлення волі.

Публічне обвинувачення в суді підтримувала Волинська обласна прокуратура.

ДБР