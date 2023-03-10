До 5 років ув’язнення засуджено одеситку, яка продавала неіснуюче військове спорядження для ЗСУ

За публічного обвинувачення прокурорів Київської окружної прокуратури м. Одеси визнано винною мешканку Одеси за фактом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України). Її засуджено до 5 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що засуджена приєднавшись до волонтерської групи у соцмережах, відслідковувала оголошення про пошук військового спорядження для українських захисників та пропонувала свій товар. Відправити необхідне спорядження жінка обіцяла після попередньої оплати на її банківську картку.

У такій спосіб зловмисниця отримала понад 50 тис грн за продаж 2 приладів нічного бачення та 8 радіостанцій. Замовникам шахрайка нічого не відправила, оскільки насправді не мала ніякого товару. Кошти ошуканих людей витратила на власні потреби.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури