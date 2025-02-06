До 5 років ув’язнення засуджено рецидивіста, який у пункті незламності пограбував вчительку

Охтирською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно чоловіка, який у пункті незламності скоїв грабіж.

Прокурор довів у суді, що 2 грудня 2024 року місцева вчителька прийшла в один із пунктів незламності м. Охтирка, щоб зарядити свої гаджети, які їй необхідні для проведення уроків. Жінка залишила рюкзак із принесеними речами на декілька хвилин без нагляду, а коли повернулась, то побачила, як невідомий чоловік виходить із приміщення з її рюкзаком. Вона почала кричати та намагалася його наздогнати. Однак чоловік втік.

Співробітники поліції оперативно затримали грабіжника. До цього він вже 10 разів притягувався до кримінальної відповідальності, переважно за крадіжки та грабежі.

За вироком суду обвинуваченого засуджено до 5 років позбавлення волі (ч. 4 ст. 186 КК України).

Сумська обласна прокуратура